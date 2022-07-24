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وزيرة البيئة: بذلنا جهدا كبيرا على مدار 11 شهرا لإنجاح «COP 27»

كتب:

شريف سليمان
11:49 م | الأحد 24 يوليو 2022
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الاستعدادات لقمة المناخ، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، بدأت منذ نهاية قمة «جلاسجو»، إذ صدرت التوجيهات السياسية بالاستعدادات لها منذ ذلك الحين، عبر كل مؤسسات الدولة، وسارت طوال هذه الفترة على قدم وساق.

تشكيل لجنة عليا

أضافت «فؤاد» في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على قناة «on»: «تشكلت لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجموعة من الوزارات المعنية، في الجزء الفني والمالي واللوجيستي».

وذكرت وزيرة البيئة، أن الاستعدادات تتم على 3 محاور، بداية من مدينة شرم الشيخ، وهي المدينة المستضيفة للقمة وتحويلها لمدينة خضراء، لأقرب ما تكون صديقة للبيئة، لصعوبة إتمام ذلك خلال 11 شهرا. 

اتخاذ قرارات مهمة

وواصلت: «على الرغم من ذلك، جرى اتخاذ قرارات مهمة بهذا الصدد، بدأت بتوجيهات وزارة السياحة للفنادق العاملة في شرم الشيخ، بضرورة الحصول على العلامة الخضراء قبل بدء فعاليات المؤتمر، ويعني ذلك استخدام اللمبات الموفرة، وإعادة استخدام المياه في الزراعات أو إعادة استخدام المخلفات، وهي ششروط الحصول على العلامة الخضراء». 

وأردفت: «وتتدرج في النجوم من نجمة إلى أربعة، بالإضافة لمراكز الغوص التي تستهدف الآن، الحصول على الزعانف الخضراء، وفقا لشروط معينة تتعلق بعمليات الغوص والحفاظ على الشعب المرجانية، وصرف المراكب»، مشددة على أن ما تم جهد كبير جدا، على مدار 11 شهر، إذ أن هناك 28 مشروعا، جار العمل فيها في نفس الوقت في مدينة شرم الشيخ، للاستعداد للقمة».

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بقلم شريف سليمان