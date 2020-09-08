"قها" الأولى على القليوبية في مسابقة المشروع البيئي

حصلت إدارة قها التعليمية، برئاسة صلاح محروس، مدير الإدارة، على المركز الأول فى مسابقة المشروع البيئى التي أعدتها إدارة التربية البيئية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تحت رعاية رعاية طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وحصلت مدرسة "محمد صبرى البيجاوي" بإدارة قها التعليمية على المركز الأول، وحصلت مدرسة "سليم زهني" رقم 1 بشبين القناطر على المركز الثاني، وحصلت القناطر الخيرية الحديثة للغات على المركز الثالث والسيدة عائشة للتعليم الأساسى بإدارة العبور على المركز الرابع.

كما حصلت مدرسة المروة الخاصة بالخانكة على المركز الخامس وابن الخطاب الخاصة بغدارة شرق شبرا على المركز السادس ومدرسة عبد المنعم مندور الإبتدائية بإدارة بنها حصلت على المركز السابع وسنديون الاعداديه بنين بإدارة قليوب حصلت على المركز الثامن، وحصلت مدرسة الشيخ عبد المعطى حسن الإبتدائية بإدارة كفر شكر على المركز التاسع.