اختبارات القدرات في جامعة مطروح.. اعرف الكليات والخطوات

يسعي الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خلال هذه الأيام إلى التقدم للعديد من الكليات على مستوى الجامعات المصرية للالتحاق بالكلية المناسبة، وتشترط كليات في جامعات مختلفة النجاح في اختبارات القدرات للالتحاق بها ومن بينها جامعة مطروح، في ظل قواعد وشروط يلتزم الجميع بها، وتنظم عملية القبول في عدد من كليات الجامعة.

كليات تشترط اختبارات القدرات

وأكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، في تصريح لـ«الوطن» أن هناك كليات تشترط اختبارات القدرات للالتحاق بها، وهذه الكليات كالتالي:

- كلية التربية النوعية أقسام التربية الفنية والتربية الموسيقية.

- كلية التربية الرياضية.

- كلية التمريض.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

- كلية رياض الأطفال.

خطوات اختبارات القدرات بجامعة مطروح

وذكر رئيس جامعة مطروح أن اختبارات القدرات لها خطوات وهي كالتالي:

- تبدأ بتسجيل مواعيد اختيار الكليات والمكان الذى سيعقد به عبر خدمة تنسيق الثانوية العامة 2022 الإلكتروني بقيام الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه، وتنفيذ عملية التسجيل.

- استخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس في تسجيل اختبار القدرات، وتظهر للطالب بياناته الشخصية، ورقم الجلوس، واسم الطالب، والرقم القومي، والمحافظة، والإدارة التعليمية، والمدرسة، والشعبة التي درسها في الثانوية العامة.

- مراجعة كل طالب بياناته المدونة على الموقع، حيث تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والمواعيد والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، ويقوم باختيار نوع القدرات.

- يجري تحديد الموعد كي يتوجه الطالب إلى الكلية.

- تختلف اختبارات قدرات كليات التربية الرياضية عن غيرها حيث تعقد على مدار 3 أيام.

- ينتهي الطالب من عملية التسجيل على الموقع، ويطبع إيصال، مدون به اختبارات القدرات التي يرغب القيام بها ومواعيد وأماكن هذه الاختبارات.