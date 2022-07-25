عمر طاهر: الاهتمام بالمرأة جعل الكتابة عنها فكرة محروقة.. و«ترميم الفطرة» مشروع دولة

قال عمر طاهر إن «ترميم الفطرة»، من المفترض أن يكون مشروع دولة وليس مثقفين فقط، إذ إن الكاتب لديه عدد نسبي من القراء يتأثرون به لا يشمل الشعب كله، مضيفا أنه لديه مشكلة نحو تآكل الهوية تحت أكثر من شعار، ويجب أن تتدخل الدولة ممثلة في وزارة الثقافة إلى جانب الإعلام.

نفى الكاتب عمر طاهر توقف مسلسل «سوبر هينيدي» بشكل نهائي، موضحا أن الراحلين طلعت زكريا وحسن حسني كانا ضمن أبطال العمل، ورحلا عن دنيانا فأصبح مكانهما شاغرا، ما دفع إلى تجميد العمل بشكل مؤقت.

وأضاف عمر طاهر في ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية ضمن معرضها الدولي في دورته الـ17، أنه يحب المطرب محمد منير لكنه يخجل أن يخبره أنه يكتب الأغاني، والكينج يعلم أنه يكتب الشعر.

وتابع أن الست كوم حاليا غير موجود، وغطى مكانه أشياء أخرى مثل مسرح مصر فأصبح يتم عرض مثل الست كوم في المسرح بشكل مباشر.

فشل إعادة تجربة «فريندز»

وقال «طاهر» عن مسلسل «شباب أونلاين»، إنه كان يريد إعادة تجربة مسلسل «فريندز» في مصر، فقدم 10 حلقات وفشلت.

وتابع أنه لا يستطيع مسلسل رمضاني 30 حلقة، لكن من الممكن العمل مع المنصات التي تنتج مسلسلات قليلة الحلقات.

سبب اختيار مديحة كامل لغلاف «كحل وحبهان»

وعن سبب اختيار الفنانة مديحة كامل لأن تكون غلاف لروايته «كحل وحبهان» قال «طاهر»، إنه أرسل صورتها للمصمم كجزء من غلاف الكتاب ولكنه المصمم اختارها لتصبح الغلاف كله، لم تعجبه الفكرة في البداية لكن بعد أن أرسل 3 مصممين أغلفة للكتاب عاد لغلاف المصمم الأول.

أتمنى تصوير «رواية صنايعية مصر»

وتمنى «طاهر» أن رواية «صنايعية مصر» تكون مادة مصورة، مثل الأفلام الوثائقية التي يتم عرضها على المنصات العالمية، وأنه ينتظر الفرصة لكي يصور هذه المادة بشروطه، وإن لم تأتي فهو أدى دوره ككاتب.

الاهتمام بالمرأة جعل الكتابة عنها «فكرة محروقة»

وتابع أن نبرة الاهتمام بالمرأة جعلت الكتابة عنها «فكرة اتحرقت»، موضحا أن نسبة كتاباته عن المرأة قليلة مقارنة بأعماله ككل، وهناك أسماء ناجحة كثيرة لكن المادة التي تصلح للكتابة عنها قليلة، فهناك مشكلة لجمع مادة عنهن أو الوصول لعائلاتهن.

الأطفال حاليا حاليا ليسوا أطفالا

وسخر الكاتب من اعتبار أطفال الجيل الحال أطفالا، قائلا إنه يعتبرهم جيل صغير لديه معرفة وأنشطة لم تكن موجودة في أجيال الأطفال السابقين، ويجب استذكار الكتابة عنهم قبل خوض هذا المجال، متمنيا الكتابة عنهم في يوم من الأيام.