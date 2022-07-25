«الأرصاد»: ارتفاع الرطوبة والحرارة وشبورة مائية في الصباح الباكر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين، موضحة أنَّ البلاد ما زالت تتأثر في الفترة الحالية بمنخفض الهند الموسمي، الذي يسبب ارتفاعًا في نسب الرطوبة في فترات النهار والليل.

الدرجة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم 36 درجة مئوية

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، إنَّ الدرجة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم 36 درجة مئوية، وسيكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة يسبب الشعور بارتفاع أكبر في درجات الحرارة بدرجتين مئوية عن المسجلة بهيئة الأرصاد، مشيرًا إلى أنَّ الأجواء خلال فترة النهار شديدة الحرارة ورطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.

وأشار إلى أنَّ الأجواء خلال فترة المساء تكون مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، فضلا عن وجود شبورة مائية على الطرق السريعة تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

توقعات بارتفاع الأمواج في البحر

وذكرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنَّ هناك توقعات بارتفاع الأمواج في البحر، وخاصة في مطروح، والسلوم، إذ سيصل ارتفاعها حتى 2 متر، موضحة أنَّ ارتفاع درجات الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع المقبل، متوقعة أنَّ يشهد آخر هذا الأسبوع ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة.