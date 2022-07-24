«الأرصاد» تحذر من طقس شديد الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة على كل أنحاء الجمهورية، وذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري، ن درجات الحرارة تتراوح ما بين 37-44 ما بين القاهرة وصولا الى شمال وجنوب الصعيد وجنوب البلاد.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة

وكشف خبراء الأرصاد، في بيان صادر عنها، استمرار وجود ارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، بسبب تأثر البلاد باستمرار امتداد منخفض الهند الموسمي، ويصاحبه رياح شمالية غربية ساخنة من الصحراء الغربية، كما يقابله كتل هوائية قادمة على سطح البحر المتوسط، ما يزيد من معدل ارتفاع نسب الرطوبة، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتسجل درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 43-44 درجة مئوية، في حين تتراوح بين 36-37 على محافظات القاهرة الكبري، وتسجل بين 32-33 على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وأشارت الأرصاد الجوية، أنَّ الطقس سيكون رطبًا وشديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب البلاد، ويسود طقس رطب حار على السواحل الشرقية والغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، يزيد من الإحساس بـ الطقس الشديد الحرارة، خاصة خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات المساء، يعود نشاط الرياح الشمالية الغربية، على أغلب مناطق الجمهورية، إذ يسود طقس معتدل ولطيف.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على معظم المدن والمحافظات، كما يلي:

القاهرة 36 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 36 - 24

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 36 - 25

دمنهور 36 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 30- 23

السلوم 32 - 23

سيوة 37 - 25

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 - 24

الزقازيق 36 - 24

المنصورة 36- 24

الإسماعيلية 38- 25

السويس 37 - 25

العريش 33- 24

رفح 33- 23

رأس سدر 38- 25

نخل 36 - 20

نويبع 37 - 26

طابا 36 - 25

كاترين 33- 19

الطور 35 - 26

شرم الشيخ 39 - 29

الغردقة 38 - 28

مرسى علم 37 - 28

الفيوم 38 - 24

بني سويف 38 - 24

المنيا 38 - 25

أسيوط 39- 25

سوهاج 39- 25

قنا 42- 26

الأقصر 42- 27

أسوان 43- 28

إدفو 43- 28

أبو سمبل 42- 26

الوادي الجديد 41- 27

شلاتين 38- 26

أبو رماد 37- 26

حلايب 36 - 27

رأس حدربة 35 - 28