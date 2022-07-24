الأرصاد: أجواء مستقرة على أنحاء الجمهورية كافة.. والرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم أجواء مستقرة على أنحاء الجمهورية كافة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يكون مصحوبا بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار والليل بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني وليندا عبداللطيف: «إحساسنا بالشمس خلال فترات النهار، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار، كما تكون الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط».

نسب الرطوبة تزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية مع ارتفاع نسب الرطوبة سنشعر بها أنها 39 درجة مئوية، لأن نسب الرطوبة تزيد احساسنا بارتفاع درجات الحرارة من 2 درجة إلى 3 درجات، وفي فترات المساء سنجد نشاطا للرياح على أغلب مناطق الجمهورية وبالتالي فإننا سنشعر بانخفاض درجات الحرارة واعتدال الحرارة في فترة المساء».