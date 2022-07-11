موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في الكويت لجميع القطاعات

شهد محرك جوجل، بحث مكثف عن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في الكويت، خاصة بعد مرور أول ثلاثة أيام من عيد الأضحى المبارك، وبالتالي اقتراب انتهاء مدة الإجازة، فيما كان موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في الكويت موضع اهتمام لدى المواطنين والمقيمين، وكانت الحكومة الكويتية قد منحت العاملين إجازة مدتها 5 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في الكويت

وقبل الحديث عن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في الكويت، من الجدير بالذكر أنّ الكويت وافقت المملكة العربية السعودية في إعلان ثبوت هلال شهر شوال، وبالتالي موافقتها في موعد وقفة عرفات التي كانت يوم الجمعة الماضي الموافق 8 يوليو الجاري، وكان أول أيام عيد الأضحى المبارك 9 من الشهر نفسه.

عادات الشعب الكويتي في الاحتفال بعيد الأضحى

وتتضمن عادات الشعب الكويتي في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الخروج إلى المنتزهات رفقة الأسرة والأصدقاء، كما تقام العزائم داخل المنازل لأفراد العائلة.

إعداد الحلويات الكويتية في المنزل

وتُعدُّ الحلويات من أهم ما يميز العيد في الكويت، فضلاً عن أنها من العادات والتقاليد القديمة، التي لا تزال هناك عائلات تواظب على إعدادها في المنزل، في حين يتم شراؤها من قبل آخرين من المحال والمخابز التي بدأت بتطويرها، وابتكار أنواع جديدة، ومن أهمها: كعك العيد، البقلاوة، وحلويات الزلابية.

وعن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في الكويت، أعلنت الحكومة الكويتية، أنّ إجازة عيد الأضحى المبارك بدأت في 8 يوليو الجاري الموافق وقفة عرفات، وتستمر لمدة 5 أيام؛ لتنتهي بذلك غدا الثلاثاء الموافق 12 يوليو، لتشهد الدوائر الحكومية عودة الموظفين مرة أخرى إلى عملهم ومكاتبهم، وتستأنف الحياة من جديد بعد انقطاع إجازة عيد الأضحى المبارك.