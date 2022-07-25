الزراعة: هدف التأمين على الماشية تحقيق مستوى مناعي ضد الأمراض الوبائية

قال الدكتور عصام إبراهيم المدير التنفيذي لصندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة إنه يتم دفع رسوم سنوية بقيمة 100 جنيه سنويًا، تعود بالنفع على الرعاية الصحية عبر مديريات الطب البيطري، كما تقوم لجنة من الطب البيطري بمتابعة الحيوان لدى المربي.

الهدف الرئيسي الحفاظ على حيوية وكفاءة الحيوان وعدم تعرضه للأمراض

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن الهدف الرئيسي الحفاظ على حيوية وكفاءة الحيوان وعدم تعرضه للأمراض، في ظل التحصينات ضد الحمى القلاعية وغيرها.

حملات التحصين المقدمة حاليًا أحد الخدمات المقدمة

وواصل المدير التنفيذي لصندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة، نستهدف تحقيق مستوى مناعي مرتفع لدي الحيوانات، ضد أي أمراض وبائية، وحملات التحصين المقدمة حاليًا أحد الخدمات المقدمة، بجانب الرعاية المباشرة للحيوانات في موقعة.

1.4 مليون رأس ماشية تم التأمين عليها من إجمالي 4.5 مليون

ذكر المدير التنفيذي لصندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة أن التأمين بناء على القروض «إجباري»، وهناك خطوات حالية لرفع التأمين العادي، ووصلنا لـ 1.4 مليون رأس ماشية تم التأمين عليها، من إجمالي 4.5 مليون رأس ماشية في مصر.