ألعاب وبطولات تمنح طلاب الثانوية العامة درجات الحافز الرياضي

حددت وزارتا الشباب والرياضة، والتربية والتعليم البطولات الرياضية التي عن طريقها يحصل طلاب الثانوية العامة على درجات الحافز الرياضي الإضافية لمجموع الثانوية العامة.

«الوطن»، تستعرض في التقرير التالي الألعاب والبطولات الرياضية التي تمنح الطالب درجات الحافز الرياضي، والضوابط والشروط التي يجب توافرها ليتمكن طلاب الثانوية العامة، من الحصول على درجات الحافز الرياضي وعدد هذه الدرجات كما يلي:

بطولات تمنح الحافظ الرياضي

- من البطولات التي تمنح على أساسها درجات الحافز الرياضي الإضافية في الثانوية العامة: دورة الألعاب الأولمبية، بطولات العالم، الألعاب الاولمبية ولعبة الكاراتيه، دورة الألعاب الإفريقية، والبطولات الإفريقية للمنتخبات فقط، دورة ألعاب البحر المتوسط، البطولات العربية للمنتخبات، بطولات الجمهورية للأندية.

الاتحادات المستحقة لحافز التفوق الرياضي

كما حددت وزارتا الشباب والرياضة والتربية والتعليم، الاتحادات الرياضية التي يجب أن يكون طالب الثانوية العامة مُسجلا بها حتى يستطيع الاستفادة من درجات الحافز الرياضي وهي كل الاتحادات الرياضية الأوليمبية بإجمالي 24 اتحادًا وهي: «الهوكي - كره القدم - السلاح - كرة السلة- الجو دو - الريشة الطائرة- الخماسي الحديث - التايكوندو- الملاكمة - تنس الطاولة - القوس والسهم-الفروسية - رفع الاثقال - كرة اليد - التجديف- السباحة - المصارعة التنس الارضي - دراجات -شراع - كرة طائرة -الجمباز- الرماية - ألعاب قوى».

ويضاف إلى هذه الاتحادات، 11 اتحادًا وهي:

- الإسكواش

- الكونج فو

-الشطرنج

- كمال الأجسام

-الكاراتيه

- البولو الجولف

- مظلات

-كرة السرعة

-الغوص والإنقاذ

-العاب اللجنة البارالمبية.

أهم الشروط للحصول على درجات الحافز الرياضي

1- أن تكون البطولة سنة إتمام الثانوية العامة.

2- يكون الطالب مقيدًا في سجلات الاتحاد ومشاركا فعليًا في البطولات التي يقيمها الاتحاد لموسمين على الأقل.

3- أن تكون البطولة التي يقيمها الاتحاد ويمنح عنها الحافز الرياضي متماثلة مع البطولات المدرجة بخطة الاتحاد الدولي لكل اتحاد.

4- تختص «التربية والتعليم» بتنظيم بطولات الجمهورية، وتمنح درجات الحافز الرياضي للمراكز الـ 6 الأولى، بحد أقصى 16 درجة.

5- تمنح الطلاب درجات الحافز الرياضي بحد أقصى 40 درجة للمركز الأول بالبطولات العالمية، و32 درجة للمركز الأول بالبطولة الإفريقية أو بطولة البحر المتوسط.