 بشرى لطلاب الثانوية العامة.. 40 درجة للبطولات العالمية بالحافز الرياضي

بعد أيام قليلة تعلن وزارة الشباب والرياضة ، عن بدء تطبيق رقمنة منظومة الحافز الرياضي، ضمن خطة واستراتيجية الدولة المصرية في ميكنة المنظومة الحكومية ، فضلا عن سعي وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحقيق العدالة في منح الحافز الرياضي ومنع حدوث أي تلاعب بشأن منظومة الحافز الرياضي.

ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية

وفي إطار ذلك أنهت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى كافة الإجراءات المتعلقة برقمنة منظومة «الحافز الرياضي» لطلاب الثانوية العامة لأول مرة، وذلك فى ضوء توجه الدولة نحو ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق التكامل فى قواعد البيانات استفادةً من الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وتتيح المنظومة الرقمية لدرجات الحافز الرياضي سهولة تطبيق القواعد المتبعة فى هذا الشأن، وتوفير قاعدة بيانات كاملة بأعداد الطلاب المُستحقيِن لحافز التفوق الرياضي، وفق الشروط المحددة، ويتم تطبيق الحافز الرياضي على ممارسي الألعاب الأولمبية وعدد من الألعاب غير الأوليمبية ، كما يشمل ألعاب اللجنة البارالمبية المصرية.

وتنقسم درجات الحافز الرياضي، الممنوحة لطلاب الثانوية العامة بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم متمثلة في الإدارة العامة للتربية الرياضية، حيث تنظم وزارة الشباب والرياضة، البطولات والدورات العربية الدولية والبطولات الإفريقية وبطولات البحر الأبيض المتوسط، والبطولات العالمية، وتمنح الطلاب درجات الحافز الرياضي بحد اقصى 40 درجة للمركز الأول بالبطولات العالمية، و32 درجة للمركز الأول بالبطولة الإفريقية أو بطولة البحر المتوسط.

وتختص «التربية والتعليم» بتنظيم بطولات الجمهورية، وتمنح درجات الحافز الرياضي للمراكز الـ6 الأولى، بحد أقصى 16 درجة.

وللحصول على هذه الدرجات الإضافية، يجب علي الطالب سحب استمارة الحافز الرياضي، حيث يتم سحب استمارة الحافز الرياضي من الاتحادات المستحقة للحافز علي ان تتم تعبئتها بمعرفه المدرسة المقيد بها اللاعب والاتحاد المختص واللجنة الأوليمبية في حال الاتحادات الاوليمبية، وهي كما يلي:

بطولات التي تمنح درجات الحافز الرياضي

1- يكون الطالب مقيدًا في سجلات الاتحاد ومشاركا فعليًا في البطولات التي يقيمها الاتحاد لموسمين على الأقل.

2- البطولة التي يقيمها الاتحاد ويمنح عنها الحافز الرياضي يجب ان تكون متماثله مع البطولات المدرجة بخطه الاتحاد الدولي لكل اتحاد.

3- الاتحادات المستحقة لحافز التفوق الرياضي، تضم كل الاتحادات الرياضية الأوليمبية بإجمالي 24 اتحادًا وهي: «الهوكي، كره القدم، السلاح، كرة السلة، الجو دو، الريشة الطائرة، الخماسي الحديث للتايكوندو، الملاكمة، تنس الطاولة، القوس والسهم، الفروسية، رفع الاثقال، كرة اليد، التجديف، السباحة، مصارعة، تنس، دراجات، شراع، كرة طائرة، جمباز، رماية، ألعاب قوى، بالإضافة إلى 11 اتحادا غير أوليمبي وهي الإسكواش، الكونج فو، الشطرنج، كمال الأجسام، الكاراتيه، البولو، الجولف، مظلات، كرة السرعة، غوص، وإنقاذ بالإضافة للجنة البارالمبية».

4- البطولات التي يمنح على أساسها درجات الحافز الرياضي الإضافية، هي: دورة الألعاب الأولمبية، بطولات العالم، دورة الألعاب الإفريقية، والبطولات الإفريقية للمنتخبات فقط، دوره ألعاب البحر المتوسط، البطولات العربية للمنتخبات، بطولات الجمهورية للأندية.

5ـ أن تكون البطولة سنة إتمام الثانوية العامة.