محمد رمضان يظهر بـ لوك جديد في اليونان: شعر طويل مصفف بطريقة «الرستا»

وصل الفنان محمد رمضان اليوم إلى جزيرة ميكونوس بدولة اليونان، استعدادا لحفله الغنائي المقرر إقامته هناك، وذلك يوم الخميس الموافق 28 يوليو وسط حضور جماهيرى كبير، وذلك في فيديو نشره الفنان في فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام.

محمد رمضان يظهر بـ لوك مختلف

وظهر محمد رمضان فى فيديو نشره بـ «لوك» مختلف له، حيث ظهر بشعر طويل مصفف على طريقة «الرستا» وعلق على الفيديو قائلا: «رايح أولع اليونان وراجع على طول من الساحل الشمالى لأكبر حفلة فى ميكونوس.. ثقة فى الله نجاح».

يذكر أن رمضان كان قد شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل المشوار مع عدد كبير من الفنانين منهم دينا الشربيني وندى موسي وأحمد صفوت وعمرو عبد الجليل وأحمد مجدى وبيومي فؤاد وسامي مغاورى وفنانين آخرين، وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان رمضان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان تنطيط على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا جماهيريا بمجرد طرحها، ووصلت نسبة مشاهدتها على يوتيوب إلى 23 مليون مشاهدة.