«دوشة».. محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كشف الفنان محمد رمضان، عن موعد طرح أغنيته الجديدة «دوشة»، وذلك عبر فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وظهر محمد رمضان، داخل طيارته الخاصة، وهو يرتدي القفاز الذهبي برفقة فتاة، وبدأ يغني جزءا من الأغنية، التي جاءت كلماتها: «صاحي من بدري مش شايف أدامي وعندي صداع مش قادر، فين النضارة عيني تعباني، شارب اتنين قهوة، طلبت معايا أعمل دوشة، لا بلاش روشة ابعد عني مش ناقصة قفشة طلبت معايا أعمل دوشة».

وعلق محمد رمضان على الفيديو: «أغنية دوشة في شهر أغسطس المقبل.. الثقة في الله نجاح DAWSHA in August».

حفل محمد رمضان في تركيا

وأحيا محمد رمضان مساء الأربعاء الماضي، حفلا غنائيا كبيرا «كامل العدد» في مدينة إسطنبول بتركيا، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، ورفع خلال الحفل علم مصر عاليا، وهو على خشبة المسرح؛ ليتفاعل معه الجمهور بالتصفيق والهتاف باسم مصر.

نجاح أغنية تنطيط لمحمد رمضان

وحقق محمد رمضان، نجاحا كبيرا من خلال أغنيته الجديدة «تنطيط»، وهي من تنفيذ شو ميديا برودكشن، ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي MR1 عبدالغني شوشة، ومن إخراج بثينة.