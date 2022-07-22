والد محمد رمضان يتصدر التريند بعد ظهوره مع ابنه وحفيده

تصدر والد محمد رمضان تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره مع ابنه وحفيده خلال فيديو قصير، إذ تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو.

والد محمد رمضان يتصدر التريند

كان والد محمد رمضان ظهر خلال الفيديو الذي نشره ابنه الفنان محمد رمضان عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وهو يجلس بجوار حفيده ويقبله، وعلق على الفيديو قائلًا: «أحلى أوقات الصيف مع أبويا وابني.. ربنا يحفظ أهالينا».

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، أغنية «تنطيط» التي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من كلمات وألحان فريق «الباور العالي»، وتوزيع ديزل.

وحقق فيديو كليب تنطيط، نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، إذ حصد إشادات واسعة من الجمهور، كما حقق 22 ونصف مليون مشاهدة عبر «يوتيوب».

محمد رمضان يستعد لطرح أغنية دوشة أغسطس المقبل

كما يستعد الفنان محمد رمضان، لطرح أغنية جديدة تحت عنوان «دوشة» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» أغسطس المقبل، وروج للأغنية عير حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

ونشر فيديو عبر إنستجرام وعلق قائلا: «طلبت معايا أعمل دوشة، لا بلاش روشة ابعد عني مش ناقصة قفشة طلبت معايا أعمل دوشة، أغنية دوشة في شهر أغسطس المقبل.. الثقة في الله نجاح DAWSHA in August».

محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في تركيا

كما أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في أسطنبول في تركيا، وقدم مجموعة كبيرة من الأغاني، إذ استمر الحفل للساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وحرص خلال الحفل على رفع علم مصر وسط تفاعل من الجمهور وهتافات بـ«تحيا مصر».