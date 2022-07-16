محمد رمضان يكشف سبب استعراض حياته المرفهة: بوثق نجاحي وأنا حر

كشف الفنان محمد رمضان، عن السبب وراء استعراض حياته المرفهة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعما إذا كان يرى بأن هذا الجدل ضروري لمواصلة نجوميته من عدمه، إذ ذكر «لا أعتبر هذا الأمر مثيراً للجدل بقدر ما أربطه بموضوع حرية كل إنسان في إظهار ما يريد، أنا حر في حياتي الشخصيّة، وأنا كأي إنسان يشارك يومياته على مواقع التواصل الاجتماعي، ولن أغش الجمهور وأكذب عليهم كوني أعيش حياة مرفّهة لأصدّر لهم صورة الرجل البسيط، أريد أن أكون حقيقياً»، وذلك خلال حواره على شاشة «سكاي نيوز».

أكثر مشكلاته في الحياة جاءت بسبب أنه واضح «زيادة عن اللزوم»

وأضاف «رمضان»، أن أكثر مشكلاته في الحياة جاءت بسبب أنه واضح «زيادة عن اللزوم»، مضيفًا: «عندما أصبحت الأعلى أجراً صرّحت بذلك، وكذلك عندما حقّقت أعلى إيراد صرّحت بذلك، وعندما تخطّت أرقامي بفضل الله كل النجوم العرب، وحقّق الوسم الخاص بي على تيك توك 6.3 بليون مشاهدة، ووصلت قناتي إلى 4 مليارات و800 مليون أعلنت ذلك صراحة، وفي الوقت الذي يحاول البعض اتهامي بأني أتفاخر بعدد مشاهدتي، أمّا بنعمة ربّك فحدّث، وأعتقد أنّه يجب عليّ أن أوثّق نجاحي، فإن لم أوثق نجاحي من سيوثّقه».

الشعب اللبناني متذوق للفن

وعن تصريحه بأنه لم يجد نجمة لبنانيّة لتشاركه في دويتو غنائي، قال محمد رمضان: «أبداً، إجابتي فُهمت بشكل خاطئ، حيث سُئلت عمّن أحلم بأن أشاركها في دويتو من النجمات اللبنانيات، فكلمة (أحلم) تعني بأنّي أعلّق صور تلك النجمة في غرفتي، لذلك أجبت بأنّي لا أحلم بأي من النجمات، وإنّما إذا سُئلت عمّن أتمنى أو أحبّ أن أشاركها بتجربة الدويتو أقول كل نجمات اللبنانيات بلا استثناء فنانات (شاطرات)، والشعب اللبنانيّ عموماً متذوّق جداً للفنّ، وكما أردّد دائماً من الضروري أن يوقّع الشعب اللبنانيّ شهادة أيّ نجم صاعد، فما بالك بنجوم لبنان، هم حاجة عظيمة جداً».