«المصل واللقاح»: جدري القرود ليس مميتا أو سريع العدوى

علق الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على اتخاذ سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة، إجراءات احترازية مكثفة لمنع دخول جدري القرود لمصر والحد من انتشاره، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب زيادة الإصابات على مستوى العالم، موضحًا أنه مرض قديم وجرى السيطرة عليه، عكس فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مشددًا على أن جدري القرود ليس مميتا أو سريع العدوى أو الانتشار.

عدوى فرد من بين 50 شخصا

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي يُعرض على شاشة «ETC»، والذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، أن جدري القرود يستطيع عدوى فرد من بين 50 شخصا، عكس كورونا سريع الانتشار، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن جدري القرود حالة طوارئ عالمية، مطلقة أعلى مستوى من التأهب، في محاولة لاحتواء تفشي المرض الذي أصاب حتى الآن حوالي 17 ألف شخص في 74 بلدا، مناشدًا المصريين والعرب وكل دول العالم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة.

متوسط سعر الدواء الخاص بمعالجة البهاق 36 ألف جنيه

وعلى جانب آخر، علق الدكتور هاني الناظر، رئيس المجلس القومي للبحوث سابقًا، واستشاري الأمراض الجلدية، إعلان السلطات الصحية في الولايات المتحدة عن علاج ثوري للبهاق لدى البالغين والأطفال، قد يكون الأول من نوعه لعلاج هذا المرض الذي يصيب الملايين عالميًا، موضحًا أن الكريم الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية لن يمنع ظهور مرض البهاق أو انتشاره باق أنحاء الجسم، كما أن متوسط سعر الدواء الخاص بمعالجة البهاق يبلغ 36 ألف جنيه، وهناك أدوية أخرى موجودة بالصيدليات لعلاج المرض، كما أن عدد المصابين بمرض البهاق بمصر يصل لمليون و500 ألف شخص، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج.