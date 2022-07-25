إصابات كورونا حول العالم تصل 575 مليونا.. والهند تسجل رابع حالة بـ جدري القرود

واصلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا في الارتفاع، وسجلت الحالات 565.5 مليون إصابة، في وقت أعلنت فيه السلطات الصحية في الهند تسجيل أول حال بـ«جدري القرود»في عاصمة البلاد، والرابعة على مستوى البلاد.

وسجلت إصابات كورونا حول العالم، 575 مليونًا و333 ألفًا و602 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و403 ألفًا و242 حالة وفاة، بينما تعافى 545 مليونا و080 ألفا و041 حالة، وفقا لما ذكره موقع «وورلد ميتر».

سجلت السلطات الصحية في الصين، 101 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي للبلاد، بينها 34 في سيتشوان و24 في قانسو و22 في قوانجشي، دون تسجيل حالات وفاة، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 5226 حالة وفاة.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الاثنين، إلى خروج 131 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم من «كورونا»، ليرتفع الإجمالي إلى 221796 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية: 35883 إصابة جديدة بـ كورونا بينها 343 حالة وافدة

سجلت وكالة «مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، 35883 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينها 343 حالة من الخارج و 17 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 19247496 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 24890 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

حظر الزيارات الشخصية في دور رعاية المسنين بكوريا

وبدءًا من الأسبوع الجاري، يجب على الوافدين الدوليين إلى كوراي الجنوبية، إجراء اختبار «بي سي آر» في يوم دخولهم إلى البلاد أو في اليوم الثاني من الوصول على أبعد تقدير، كما سيتم حظر الزيارات الشخصية في دور رعاية المسنين ومستشفيات الرعاية العليا ومؤسسات الطب النفسي.

كوريا الشمالية تعلن خضوع ما لا يقل عن 330 حالة للعلاج

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أكثر من 50 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أو ما تطلق عليه «بيونج يانج»، اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.77 ملايين حالة.

وأشار «مقر الوقاية من الأوبئة»، إلى أن نسبة الشفاء من الفيروس بكوريا الشمالية، بلغت 99.99%، فيما يخضع ما لا يقل عن 330 حالة للعلاج.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية، رابع حالة إصابة بفيروس جدري القرود وأول حالة في عاصمة البلاد «نيودلهي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأمس الأول السبت، أعلنت «منظمة الصحة العالمية» «جدري القرود» حالة طوارئ صحية عامة عالمية تثير قلقا دوليا. والحالة الرابعة ليست لها سجل سفر خارجي، فيما قالت مصادر بالمستشفى، إن المريض أصيب بحمى وآفات جلدية على الرغم من استقرار حالته.

بدورها، قالت الجارة الباكستانية، إن إدارة الحدود والخدمات الصحية تراقب بشكل صارم طرق الدخول إلى البلاد بعد إعلان «منظمة الصحة العالمية»، «جدري القرود» حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.