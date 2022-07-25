تحذيرات أوروبية: استعدوا لموجة كورونا في الخريف والشتاء.. الزيادة مقلقة

صرّحت مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء، اليوم، أنه على دول التكتل البدء في الاستعداد لموجة جديدة من جائحة كورونا في الخريف والشتاء المقبل، لافتة إلى أن الزيادة في تفشي المرض «مقلقة».

كورونا لم تنته بعد

المفوضة «ستيلا كيرياكيدس»، حذرت من أن جائحة كورونا «كوفيد - 19» لم تنته بعد، قائلة: «للأسف كانت هناك زيادة مقلقة في حالات الإصابة بعدة دول».

وأضافت ستيلا كيرياكيدس في تصريحات لـ«راديو قبرص»، أنه خلال آخر شهرين، كان هناك استعدادات لفصلي الخريف والشتاء، مضيفة: «ندرك تماما أن الموجة الوبائية المقبلة لا يمكن ولا ينبغي لها أن تثقل كاهل اقتصاداتنا أو مجتمعاتنا، ولا سيما في وقت تتأثر فيه بالفعل بالحرب في أوكرانيا والتضخم الذي أسفر عنها».

وقالت «كيرياكيدس»، إن المفوضية طلبت من الدول الأعضاء تسريع وتيرة منح الجرعات التنشيطية من لقاحات كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما وللفئات المعرضة للإصابة بالفيروس، مضيفة: «يجب أن تكون هذه الأشهر تحضيرية حتى تكون أنظمتنا الصحية جاهزة لموجات جديدة محتملة قد تترافق على سبيل المثال مع الأنفلونزا الموسمية».

زيادة في إصابات أوميكرون

ووفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، كانت الدكتورة ماريا فان كيركوف عالمة الأوبئة والمسؤولة التقنية عن مكافحة كورونا بمنظمة الصحة العالمية، أعلنت عن زيادة اكتشاف حالات الإصابة بمتحور أوميكرون حول العالم.

وأكدت أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 5.7 مليون حالة الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن هذه الحالات هي التي تم التوصل إلى بيانات بشأنها، لافتة إلى أنه عدد أقل من الحالات على أرض الواقع.

وأرجعت سبب قلة العدد المُسجل عن أرض الواقع، نظرًا لأن أنشطة المراقبة انخفضت بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، ويشمل ذلك التحاليل والاختبارات.