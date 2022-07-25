صحيفة صينية: بعد انتشار جدري القرود على الغرب أن يتعلم من درس كورونا

قالت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية إنه مع انتشار جدري القرود ، ينبغي أن يكون الغرب قد تعلم الدرس من فيروس كورونا، وتابعت الصحيفة أنه بعد مرور أكثر من عامين على تفشي جائحة كورونا تشهد الولايات المتحدة وأوروبا، اللتان استقرتا وقررتا التعايش مع الفيروس مع استمرار ارتفاع عدد الحالات الإيجابية، تبني الدول الغربية لطرق مختلفة للتعامل مع الفيروس، لكن السبب هو أنهم لم يتمكنوا من إيجاد طرق فعالة لمكافحة الوباء، لذلك استمروا في مهاجمة خطط الصين نحو الوباء، وهذا يجعل صحة وحياة الشعوب الغربية في خطر.

الإبلاغ عن أكثر من 16 ألف حالة إصابة بجدري القرود

وأضافت الصحيفة أنه تم حتى الآن الإبلاغ عن أكثر من 16 ألف حالة إصابة بجدري القرود من 75 دولة، معظمهم في أوروبا ، مما يعني أن أوروبا هي مركز تفشي المرض، حيث تم الإبلاغ عن ما يقرب من 3 آلاف في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن جدري القرود لا ينتقل بنفس سرعة سلالة فيروس كورونا الجديد، إلا أنه إذا لم يتم السيطرة عليها بشكل فعال، فقد يعاني الغرب من مزيج من فيروس كورونا وجدري القرود، والأسوأ من ذلك، أن الطريقة التي تعامل بها الغرب مع جائحة كورونا بالكاد تجعل المرء يشعر بالتفاؤل.

الغرب بؤرة تفشي كورونا

وتابعت الصحيفة أنه نظرًا لأن الغرب هو بؤرة تفشي مرض جدري القرود، فقد أولى أهمية نسبية له.

وفي وقت سابق، حيث أصدرت المملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا، والتي أظهرت جميعها أعدادًا متزايدة من جدري القرود، توصيات الحجر الصحي لمدة 21 يومًا للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض.

ومع ذلك ، يُعتقد أن مثل هذه الحجر الصحي غير فعال لمنع انتشاره بسبب فترة حضانة الفيروس الطويلة، أما بالنسبة للولايات المتحدة ، فإن إدارة بايدن تدرس استجابة طارئة للصحة العامة لتفشي جدري القرود

وكانت منظمة الصحة العالمية ، أعلنت ي أن تفشي مرض جدري القردة غير المسبوق الذي انتشر في جميع أنحاء العالم يمثل حالة طوارئ صحية عامة، ويعد هذا التصنيف هو أعلى تنبيه يمكن أن تصدره منظمة الصحة العالمية.