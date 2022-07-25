أسعار حفل الفنانة آمال ماهر.. 3 فئات تبدأ بـ650 جنيها

طرحت الشركة المسؤولة عن حفل الفنانة آمال ماهر، التذاكر الخاصة بالحفل، عبر موقعها الرسمي، والتي جاءت منقسمة على 3 فئات مختلفة.

والتذاكر الخاصة بحفل الفنانة آمال ماهر مقسمة بين فئة platinium بـ1500 جنيه أما فئة Gold بـ1000 جنيه، وفئة silver بـ650 جنيها.

أسعار تذاكر حفل أمال ماهر

وكانت الشركة الخاصة بالحفل، طرحت بوستر الحفل قبل عدة أيام، وأعلنت عودة الفنانة آمال ماهر مجددا، لإحياء الحفلات الغنائية، وهو الخبر الذي حقق تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور الذي كان ينتظر مقابلتها مجددا.

حفل آمال ماهر

وتحيي الفنانة آمال ماهر، حفلها الغنائي المقبل، الجمعة المقبل الموافق 29 يوليو في مدينة العلمين الجديدة، حيث تقدّم خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياتها المميزة.