حملات نظافة وتجميل مكثفة بمركزي البرلس وبلطيم

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملات النافة مستمرة بالمراكز والمدن علي مدار اليوم، مشيراً أن مركزي بلطيم، والبرلس شهد اليوم الإثنين حملات للتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة، يأتي ذلك ضمن الخطة المتكاملة، التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمراكز للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

رفع كفاءة نظافة القرى

وكلف محافظ الإقليم، اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بالمحافظة، بمتابعة أعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة، وذلك من خلال رفع مستوى كفاءة النظافة العامة بالقرى، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة، والمداخل والمخارج، والطرق الرافد الدولي الساحلي، علاوة علي كورنيش المدينة.

تهذيب وقص الأشجار

كما تم مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية، فضلاً عن القضاء على عشوائية زراعة أشجار الزينة والتي كانت هي المسيطرة على نمط وطريقة التشجير في معظم الشوارع، والمسطحات الخضراء سابقاً واختيار الأنواع الشجرية الملائمة لكل موقع وطبيعته، مع ضرورة متابعة وصيانة للأشجار بالقدر المناسب من خلال قص وتهذيب الأشجار والعناية بها، بكافة الشوارع والطرقات، والمناطق الخضراء، والميادين المنزرعة بنباتات الزينة والنخيل.

وكثف وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، علي أعمال النظافة اليومية، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة، والمداخل والمخارج، والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي، ومحيط المدارس، وطريق المقابر والكورنيش، بالإضافة إلى رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدورات، بما يصب لمصلحة المواطنين بتلك المراكز.