نقل سكرتير عام محافظة المنيا إلى كفر الشيخ بعد 7 أشهر من تعيينه

أصدر اللواء محمود شعراوي وزيرالتنمية المحلية، قرارا بنقل اللواء تامر سعيد سكرتير عام محافظة المنيا، إلى كفر الشيخ للعمل بنفس الوظيفة، فيما تم تصعيد اللواء ياسر محمد عبدالعزيز السكرتير المساعد للمحافظة خلفا له.

ويأتي نقل «سعيد» الذي شغل منصب سكرتير عام المنيا بعد مرور نحو 7 أشهر علي توليه المنصب، وبحسب مصادر مقربه منه، فإنه تعامل مع الكثير من الملفات الهامة بحكمة وشجاعة.

تكريم سكرتير العموم المنقولين والمحالين للمعاش

وجرت العادة على تكريم سكرتير عموم المحافظة حال صدور قرار بنقلهم من التنمية المحلية أو إحالتهم للمعاش أيهما أقرب، غير أن محافظة المنيا لم تُعلن عن تكريم «سعيد» المنقول لكفر الشيخ، حتي كتابة هذه السطور.

من القاهرة لكفر الشيخ.. محطات في حياة «سعيد»

اللواء «سعيد» من مواليد 1971 بمحافظة القاهرة، وعمل مديرًا لمكتب اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق، ثم ترأس حي الجمرك، يليه رئاسة مدينة برج العرب بالإسكندرية، ثم عمل سكرتيرًا عامًا لمطروح، ثم سكرتيرا عامًا للإسماعيلية، حتى صدر قرار بتعينه سكرتيرًا عامًا لقنا ثم سكرتيرًا عامًا للمنيا لينتهي به المطاف في محافظة كفر الشيخ.

وقبل أيام شهد السكرتير العام المنقول، أعمال الإستلام الإبتدائي للمرحلة الثانية بمحطة عرب الزينة المرشحة بمركز سمالوط، بطاقة 800 لتر /ث، عقب إجراء كافة أعمال الصيانة واحتياجات التشغيل، وتطهير ورفع الإطماء من المأخذ، والفلاتر، ضمن جهود حل مشكلة ضعف المياه بالمنطقة.

وصدر قرار بتعين اللواء أركان حرب ياسر محمد عبدالعزيز، سكرتيرًا عامًا للمنيا، وكان سكرتيرًا مساعدًا للمحافظة، وقبلها كان يشغل منصب رئيس مركز ومدينة المنيا.