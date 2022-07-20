محافظ كفر الشيخ يتابع حركة مواقف الأجرة وخدمات مصيف بلطيم

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه تابع على مدار الساعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي قررتها اللجنة العامة بالمحافظة للنقل والركاب، من خلال غرفة عمليات الأزمات بديوان عام المحافظة وكذلك من خلال الجولات الميدانية التي يجريها يوميًا، لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين والتأكد من تنقلهم خلال رحلات سفرهم دون عناء.

عقوبات للسائقين المخالفين

وقال «نور الدين» في بيان، إن أي سائق سيتجاوز التعريفة المقررة للأجرة سيقع تحت طائلة القانون، وهو الأمر الذي لن يكون هناك تهاونًا فيه حال إقدام السائق على طلب أجرة دون المقررة رسميًا من الركاب.

وفي سياق آخر، أشار المحافظ إلى تلقيه يوميًا تقريرًا عن الخدمات المقدمة للمصطافين داخل مصيف بلطيم، علاوة على التشديد على تواجد المنقذين على جميع الشواطئ حرصًا على حياة الزائرين، والتنسيق الدائم مع غرفة العمليات الفرعية بمصيف بلطيم بما يصب لصالح الوافدين لقضاء عطلة الصيف داخل الشواطئ.

مصيف بلطيم

جدير بالذكر، أن مصيف بلطيم يقع في الساحل الشمالي للمحافظة، ويستقبل كل عام ما بين 250 و400 ألف مواطن سنوياً لما يمتاز به من طبيعة خلابة وتلال من الرمال والكثبان، وأشجار النخيل العالية.