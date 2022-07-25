خطوات الحجز لأداء اختبارات القدرات 2022.. برقمي الجلوس والقومي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، عن أعداد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغبات اختبارات القدرات 2022، وفقاً للحدود والقرارات التي أعلنها وزير التعليم العالي، إذ بلغ عدد المسجلين لاختبارات القدرات حتى الآن 45 ألف طالب وطالبة، موضحة خطوات الحجز لأداء اختبارات القدرات 2022، مع تأكيد على ضرورة السرعة في التسجيل لأداء الاختبارات حتى موعد 6 أغسطس المقبل.

خطوات الحجز لأداء اختبارات القدرات 2022

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية خطوات الحجز لأداء اختبارات القدرات 2022 وذلك في غطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

- يتم تسجيل المواعيد وكذلك اختيار الكليات وأماكن أداء الاختبارات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني «رابط».

- يقوم الطالب بالدخول موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

اختبارات القدرات 2022

- يبدأ الطالب في عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2022 باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- تظهر بيانات الطالب الشخصية «رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب (علمية، هندسية، أدبية)».

- يجب على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له والكليات وكذلك الأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، على أن يتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

- عقب انتهاء الطالب من التسجيل يقوم بعدها بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أدائها.

وشددت الكليات على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-19» خلال أعمال الاختبارات، وضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي خلال الاختبارات.