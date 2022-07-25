التعليم العالي تحدد ضوابط اختبار قدرات التربية النوعية.. الزمن ساعة وتحدة

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الهدف من اختبارات القدرات لقسم المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة هو قياس قدرة الطالب ومهاراته الخاصة بالمسرح عامة والمسرح التربوي خاصة من خلال اختبار معرفي يقيس المعلومات العامة في التخصص.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن المجالات التي يمكن القراءة عنها بشأن التدريب للاختبار هي الدراما المسرحية وأنواعها وعناصر البناء الدرامي والمخرج المسرحي ومهامه ووظائفه والديكور المسرحي وفنونه ومكملاته والمسرح المدرسي والتعليمي من حيث نشأته وتطوره.

محاور أسئلة اختبار قدرات كلية التربية النوعية

وأوضحت الوزارة أن الاختبار يشمل أربعة مجالات رئيسية هي اختبار المعلومات العامة واختبار معلومات عن الأدب واختبار معلومات عن الأدب العالمي واختبار معلومات عن المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون.

وأكدت أن زمن الاختبار ساعة واحدة ولا يحق للطالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد ومن شروط النجاح حصول الطالب على 60% من اجمالي درجات الاختبار، موضحة أن عدد الأسئلة 60 سؤال تشمل أسئلة اختيار من متعدد بجانب أسئلة الصواب والخطأ.

كليات اختبار القدرات

وفي سياق متصل، تنطلق اليوم تسجيل اختبارات القدرات على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أكدت أن التسجيل يبدأ اليوم حتى يوم السبت الموافق 6 أغسطس المقبل، موضحة أن الكليات التي تشترط اختبار قدرات هي كليات الإعلام وكليات الفنون الجميلة «فنون– عمارة» وكليات الفنون التطبيقية وكلية التربية الموسيقية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.

وشددت الوزارة على ضرورة إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات والحضور قبل الموعد المحدد وغير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات ومسموح فقط دخول الطلاب.