انطلاق التسجيل الرسمي لاختبارات القدرات 2022: 5 آلاف طالب سجلوا حتى الآن

انطلقت اليوم أولى أيام اختبارات القدرات 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المقرر أنَّ تبدأ أعمال التسجيل للاختبارات عبر موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط، والاختبارات من اليوم وحتى 6 أغسطس المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات 2022

وأتاحت وزارة التعليم العالي رابط موقع تنسيق التسجيل لاختبارات القدرات 2022، منذ ساعات قليلة عبر الإنترنت مع وضع جميع التفاصيل وإتاحتها للطلاب عن الاختبارات وتنسيق الجامعات.

وأكّد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة سجلوا حتى الآن لاختبارات القدرات 2022 منذ فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، لافتًا إلى أن الطالب يتجه للكلية في اليوم الثاني تسجيل رغبات القدرات لسداد المصروفات واستكمال الأوراق.

الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل 24 ساعة

ولفت إلى أنَّ الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع دون انقطاع خلال مدة العمل للمرحلة، مع تجهيز أكثر من سيرفر لمواجهة أي أعطال أو مشكلات بشأنها، لافتًا إلى أنَّ الخدمة مجانية دون مقابل و يمكن للطالب التسجيل للاختبارات من أي جهاز حاسب آلي.

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الجامعات مستعدة لاستقبال الطلاب وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها في هذا الشأن مع التشديد على الالتزام بضرورة تطبيق إجراءات مجابهة كورونا، مؤكّداً أنَّ هناك غرفة عمليات مركزية بالوزارة تتابع العمل.