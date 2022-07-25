السيسي: أمنياتنا للرئيس الصومالي بالنجاح والتوفيق لتعزيز استقرار بلاده

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، كما قدّم له التهاني بتوليه رئاسة جمهورية الصومال، معتبرا إياها خطوة مهمة على صعيد تعزيز استقرار الصومال.

استقرار الصومال

وأعرب الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا مع رئيس الصومال في قصر الاتحادية، عن أمنياته للرئيس الصومالي بالنجاح والتوفيق في قيادة مسيرة الصومال، الدولة العربية الأفريقية الشقيقة، التي تمثل أهمية محورية بمنطقة القرن الأفريقي.