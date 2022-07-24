خالد عكاشة: الرئيس السيسي على دراية كاملة بكل تفاصيل التغيرات المناخية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التغيرات المناخية قضية شائكة، ومن يدق جرس الإنذار علماء كبار، داعيًا إلى اتخاذ الأمر بشكل جاد، وتمس المصالح بشكل مباشر، موضحًا أن المحاصيل الزراعية تأثرت بالتغيرات المناخية، كما أن التغيرات المناخية تمس أربع مفاهيم للأمن هي الغذائي والمائي والصحي والطاقة، التي تعتبر أضلاع قيام أي دولة وأي خلل فيها يؤثر على الدولة، مؤكدًا أن خريطة الإرهاب في إفريقيا تتحرك مع التغيرات المناخية.

التغير المناخي ومهددات البيئة قضية شائكة ومعقدة

أضاف «عكاشة»، أنه يجر مسح قرى بالكامل بالسلاح من أجل الحصول على المياه، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال وجوده في ألمانيا تحدث عن نقطتين في غاية الأهمية، إذ وصف التغيرات المناخية بأنها قضية وجودية، وهو ما يؤكد أن الرئيس يعلم كل تفاصيل القضية، كما طالب الدول المتقدمة بإعطاء الدول النامية الأدوات والخطط والتأهيل والإمكانات، لتكون قادرة على مجابهة التحديات في المستقبل، فالتغير المناخي والمهددات البيئية، قضية شائكة ومعقدة.

الأزمات الكونية لم تعد بعيدة عنا

أوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه كلًا من الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن التغير المناخي قضية جادة، تمس مصالح المواطن بشكل مباشر، موضحًا أن الأزمات الكونية لم تعد بعيدة عنا، فالدولة المصرية طالبت العالم بإعطائنا الأدوات والخطط والروشتات العلمية والإمكانات، التي تجعلنا قادرين على مجابهة تحديات تغير المناخ في المستقبل.