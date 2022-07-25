بث مباشر .. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصومالي في قصر الاتحادية كتب: نرمين عفيفي 11:01 ص | الإثنين 25 يوليو 2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، في قصر الاتحادية. اقرأ المزيد: «الرئاسة»: تقديرات السيسي ورؤيته كانت محل اهتمام من قبل القادة الدوليين «الرئاسة»: جولات السيسي الخارجية في الأسبوع الماضي كانت «مكوكية» السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي عددا من القضايا الإقليمية والدولية خالد عكاشة: الرئيس السيسي على دراية كاملة بكل تفاصيل التغيرات المناخية السيسي الرئيس الصومالي بقلم نرمين عفيفي