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بث مباشر .. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصومالي في قصر الاتحادية

كتب:

نرمين عفيفي
11:01 ص | الإثنين 25 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، في قصر الاتحادية.

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