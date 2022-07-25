السيسي: فخورون بشهداء مصر الذين دفعوا حياتهم ثمنا لاستقلال الصومال

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ زيارة الرئيس الصومالي إلى مصر، تعبر عن عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960، وظلت على عهدها في مساندته لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

استقرار الصومال ووحدته

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا مع نظيره الصومال: «لا نزال نذكر بكل فخر، شهداء مصر الذين دفعوا حياتهم ثمنا لحصول الصومال على استقلاله، والحفاظ على وحدة أراضيه».

تعزيز العلاقات المصرية الصومالية

وأوضح الرئيس السيسي، أنّ محادثات اليوم عكست مدى تقارب وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث جرى استعراض أوجه التعاون بين البلدين وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستويات عليا، مضيفا: «تابعنا خلال المشاورات التقدم المحرز بمشروعات التعاون الثنائي بين البلدين، واتفقنا على أهمية العمل المشترك لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الصومال».