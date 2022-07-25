برلماني يطالب بوقف سيارات «الفان» غير المرخصة في حدائق الأهرام

وجه الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، خطابا للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن انتشار سيارات «الفان» والموتوسيكلات غير المرخصة بمنطقة حدائق الأهرام والتي حلت محل «التوك توك».

خطاب إلى محافظ الجيزة للتدخل

وأشار النائب، في الخطاب الذي سلمه لمحافظ الجيزة، إلى أنه بعد النجاح في مواجهة التوك توك ومنع دخول حدائق الأهرام، انتشرت سيارات «الفان» إلا أن الإشكالية تتمثل في وجود بعضها غير مرخصة، فضلا عن أن البعض يرفع سعر تعريفة الركوب.

وحذر هشام حسين، من أن عدم وضع ضوابط محددة لوجود هذه السيارات سيعمل على تحول المنطقة إلى عشوائية كما كانت من قبل وقت وجود التوك توك.

وطالب عضو مجلس النوب، محافظة الجيزة بضرورة التدخل العاجل لمواجهة هذه الأزمة، لاسيما وأن أهالي حدائق الأهرام استبشروا خيرا بالقرارات التي تم اتخاذها مؤخر لحل الإشكاليات القائمة بالمنطقة.

رحلة من المواجهات للقضاء على التوك توك

ونجحت حدائق الأهرام، في القضاء على «التوك توك» ومنع سيره داخل الحي بعد رحلة من المواجهات والإجراءات الصارمة التي اتخذتها محافظة الجيزة وحي الهرم، للتصدي له، حيث وصفه النائب هشام حسين، بمافيا «التوك توك».

وشهد القضاء على التوك توك، بحي حدائق الأهرام، سلسلة من المواجهات بدأت بتحرك نواب الدائرة وطلبات إحاطة داخل لجنة الإدارة المحلية واستدعاء محافظ الجيزة وحي الهرم أكثر من مرة والجمعية المسئولة عن إدارة المنطقة حتى نجحت في نهاية الأمر.

وبدأت حدائق الأهرام في استخدام أكثر من وسيلة للمواصلات الداخلية بينها سيارات «الفان» الصغيرة والموتوسيكل والتاكسي بعد أن واجه السكان أزمة التنقلات خاصة مع عدم وجود ميكروباص أو مواصلات ونجحت الشركة المشرفة على الحي في توفير سيارات مختلفة أبرزها «الفان» كبديل لـ«التوك توك».