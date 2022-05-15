حملات لمطاردة مركبات الـ«توك توك» داخل جراجات حدائق الأهرام في الجيزة

واصلت محافظة الجيزة، حملاتها المكبرة، لضبط مركبات الـ«توك توك» بقطاع هضبة الأهرام، في ضوء تنفيذ قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر سير الـ«توك توك» بالقطاع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 6 مركبات مخبأة داخل جراجات بالقطاع

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها، إلى أن أجهزة حي الهرم ضبطت 6 مركبات «توك توك» مخبأة داخل جراجات بالقطاع، إضافه إلى ضبط 8 مركبات توك توك تخالف قرار السير، وذلك خلال حملات علي مدار يومين، اشترك فيها حي الهرم وقطاع الهضبة وجهاز السرفيس وإدارة المرور.

وقالت محافظة الجيزة، في البيان، إنه تم مصادرة المركبات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مواجهة مخالفات البناء وتطبيق القانون بكل حسم

وأعلنت محافظة الجيزة بحدائق الأهرام، أن الحملات شملت إزالة لبناء مخالف بجراج أسفل العقار رقم / 45 قطعة «ع»، وتم تكسير الحوائط والسيراميك وسحب المعدات وكل المواد المستخدمة في ضوء مواجهة مخالفات البناء، وتطبيق القانون بكل حسم، وإزالة المخالفات والقضاء عليها في المهد، كما تم رفع كافه الإشغالات من المحلات والمقاهي المخالفه والتي تقدم خدمه الشيشه للمواطنين .

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وأشارت محافظة الجيزة إلى قيام القطاع الجنوبي بشن حملة إشغالات مكبرة على الممشى السياحي بـ«المريوطية - هرم»، ورفع كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، والتي تسيء إلى أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة، حفاظا على الشكل الحضاري اللائق.

ولفت إلى قيام إدارة الإعلانات برفع جميع الإعلانات المخالفة بدون ترخيص بشارع كعبيش، وتحصيل الرسوم المقررة، والتعامل الحازم مع المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.