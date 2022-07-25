السيسي: افتتاح فرع لبنك مصر في الصومال يعزز التعاون التجاري بين البلدين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه تابع خلال مشاوراته مع الرئيس الصومالي، التقدم المحرز بمشروعات التعاون الثنائي، وجهود افتتاح فرع بنك مصر بالصومال، التي تكللت بالنجاح بمستهل شهر يوليو الحالي، من خلال منح البنك المركزي الصومالي رخصة التشغيل النهائية لبنك مصر.

افتتاح فرع لبنك مصر في الصومال

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، تطلع مصر لأن يكون افتتاح الفرع الجديد، خطوة إضافية لتعزيز الوجود التجاري المصري في الصومال، بما يحقق مصالح الجانبين، إضافة إلى تعزيز التعاون بمجالات التعليم ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، من خلال توفير التدريب اللازم لبناء قدرات الكوادر الصومالية بمختلف المجالات.

ملف السد الإثيوبي

وأوضح الرئيس السيسي، أنّ المشاورات تطرّقت إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، حيث جرى التوافق بشأن خطورة السياسات الأحادية عند تنفيذ مشروعات على الأنهار الدولية، وحتمية الالتزام بمبدأ التشاور المسبق بين الدول المتشاطئة لضمان عدم التسبب بضرر لأي منها، وذلك اتساقا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ومن ثم التوصل دون إبطاء لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، استنادا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2021، حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي.