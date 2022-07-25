متابعون يزعمون بالصور ارتباط ندى الكامل وعمر كمال.. ومطرب المهرجانات يرد

تصدر مطرب المهرجانات عمر كمال وندى الكامل محركات البحث على الموقع الشهير «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول بعض الأنباء عن ارتباطهما ببعضهما البعض، عقب نشر الأول صورة تجمعه بإحدى الفتيات دون الكشف عن هوية وجهها.

متابعون يرجح ارتباط عمر كمال بـ ندى الكامل

ورجَّح متابعون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ارتباط ندى الكامل بعمر كمال، وذلك بسبب بعض المقتنيات التي ظهرت به صاحبة الوجه الخفي الذي يعتمد مؤدي المهرجانات بإخفائه، مثل نقشة أظافر أصابعها، والدبلة التي ترتديها في إصبعها بالفعل.

عمر كمال يعلق على ارتباطه بـ ندى الكامل

ورفض عمر كمال، خلال حواره مع «الوطن»، الإفصاح عن هوية خطيبته، والتعليق على الأنباء التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن دخوله في قصة حب مع ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، قائلًا: «مش هعلق على ده.. آخر الصيف هتعرفوا».

انتشار أنباء ارتباط عمر كمال وندى الكامل

وانتشرت أنباء عن ارتباط عمر كمال وندى الكامل، في ظل التزام الطرفين الصمت التام وعدم التعليق على الأمر، بعد كشف مؤدي المهرجانات عن دخوله في قصة حب جديدة، من خلال نشر صورة عبر خاصية الـ«ستوري»، عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

نجاح عمر كمال في أغنيته الجديدة

الجدير بالذكر أن عمر كمال حقق نجاحا مؤخرا، من خلال طرحه أغنيته الجديدة مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث حققت ما يقارب من 3 ملايين مشاهدة.