مصدر مقرب يعلن عودة عمر كمال إلى خطيبته: جار تحديد موعد الزفاف

كشفت مصدر مقرب من مؤدي المهرجانات عمر كمال، رجوع الفنان لخطيبته خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حدوث خلاف بينهما خلال الفترة الماضية، حسبما أعلن المطرب في لقاء تليفزيوني سابق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عمر كمال وخطيبته أنهيا الخلاف الذي نشب بينهما خلال الأيام الماضية، وأنهما عادا كما كانا، وجار الآن تحديد موعد الزفاف، الذي من المتوقع أن يكون آخر هذا العام.

عمر كمال يكشف تفاصيل خلافه مع خطيبته

وكان مؤدي المهرجانات عمر كمال، كشف منذ أيام قليلة سابقة، عن دخوله في حالة حزن شديد، إثر انفصاله عن خطيبته، بعد قصة حب شديدة جمعت بينهما، قبل 6 أشهر تقريبًا، قائلًا: «أنا حزين أنا قاعد معاك في أحزن حالاتي، أنا في العادي هتلاقيني فرفوش.. انفصلت إمبارح عن خطيبتي.. قبل الحفلة بـ 48 ساعة فقط، لكن الله أعلم هنرجع تاني ولا لأ».

حالتي النفسية سيئة جدًا بعد انفصالي عن خطبيتي

وأضاف عمر كمال: «حالتي النفسية سيئة جدًا بعد انفصالي إنّ هذه هي المرة الأولى لى، التي تسوء فيها حالتى النفسية، بسبب فشل قصة عاطفية،أول مرة يأثر عليا نفسيًا وأنا قاعد، طول عمري بعرف أفصل على المسرح بفصل شوية».

وأشار عمر كمال، «كنت مرتبط من 6 شهور بس، وكنا هنعلن عن التفاصيل كلها الأيام الجاية، ومش عارف هيكون ليا نصيب معاها أم لا.. مش عارف».