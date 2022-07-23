اليوم.. عمر كمال يلتقي جمهوره في مارينا

يستعد الفنان عمر كمال مساء اليوم السبت الموافق 23 يوليو لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم الصيف، وذلك في أحد الشواطئ التي تقع في منطقة مارينا بمدينة الساحل الشمالي.

وسيقدم الفنان عمر كمال خلال حفله الغنائي عدد كبير من أغانيه المميزة، بالإضافة إلى الأغاني الجديدة التي قدمها لجمهوره مؤخرًا، والتي كان قد أطلقها لتتناسب مع أجواء موسم الصيف.

عمر كمال يلتقي جمهوره

يذكر أن الفنان عمر كمال طرح مؤخرًا «ديو» غنائي جديد بعنوان «حلوين»، والذي جمعه بالفنان عبدالباسط حمودة وكتب كلمات وألحان عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج كامبا، وحققت الأغنية نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث وصلت نسبة مشاهدتها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب إلى 3 ملايين مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية:

ياااا عيني

إحنا ابسط خلق الله

وأقل نااااس في الدنيا دي

تعملنا بما يرضى الله

تكسب قولبنا في ثانية

تعمل معانا الغلط

وتفكر انك لبط

ع السكه تيجي تتظبط

وتشوف وشوشنا التانية

آخر أعمال عمر كمال

ويأتى تعاون عمر كمال مع الفنان عبد الباسط حمودة بعد نجاح الديو الذي جمعهم بعنوان «ضيعنا»، والتي كتبها عمرو قطب وإسلام المصري ومصطفى الجن وألحان عمرو قطب وإسلام المصري وتوزيع إسلام شيبسي، ووصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن إلى 24 مليون مشاهدة وتقول كلماتها:

شبعانين وعنينا مليانه

مش محتاجين من حد إعانه

واللي فجيبنا لو كان لينا

كان زمانا ملوك بأمانه