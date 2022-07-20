عمر كمال ينشر صورة مع إحدى الفتيات بعد أنباء عودته إلى خطيبته

واصل مؤدي المهرجانات عمر كمال، إثارة الجدل، إذ نشر صورة تجمعه بإحدى الفتيات، في تأكيد لما نشرته «الوطن»، منذ قليل، بشأن إعلان مصدر مقرب منه «كمال»، عودته لخطبيته، بعد أيام قليلة من إعلانه انفصالهما، بسبب بعض الخلافات التي نشبت بينهما.

ونشر عمر كمال، صورة له مع إحدى الفتيات، عبر خاصية «الاستوري» على حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، دون أن يكشف وجهها، وعلَّق عليها: «أيامي بيكي حلوة أوي».

عمر كمال يعلن مروره بحالة حزن شديد

وكان مؤدي المهرجانات عمر كمال، كشف منذ أيام قليلة سابقة، عن مروره بحالة حزن شديد، إثر انفصاله عن خطيبته، بعد قصة حب شديدة جمعت بينهما، قبل 6 أشهر تقريبًا، قائلًا: «أنا حزين أنا قاعد معاك في أحزن حالاتي، أنا في العادي هتلاقيني فرفوش.. انفصلت إمبارح عن خطيبتي.. قبل الحفلة بـ 48 ساعة فقط، لكن الله أعلم هنرجع تاني ولا لأ».

عمر كمال يحقق نجاحا في أغنيته الجديدة

الجدير بالذكر، أن عمر كمال طرح مؤخرا أغنيته الجديدة تحت عنوان«حلوين»، مع الفنان عبدالباسط حمودة، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، إذ حققت نحو 3 ملايين مشاهدة، في أقل من 10 أيام.