عمر كمال يكشف حقيقة انفصاله عن خطيبته: «كنت بفضفض مع المذيع»

حالة كبيرة من الجدل سببها الفنان عمر كمال مؤخرا، بعدما ظهر في أحد البرامج الفنية وكشف عن انفصاله عن خطيبته وأن هذا الأمر جعله يمر بحالة نفسية سيئة.

ولذلك حرص الفنان عمر كمال على الظهور من خلال فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»؛ ليكشف من خلاله تفاصيل خبر انفصاله عن خطيبته، مشيرًا إلى أنه كان يتحدث مع المذيع قبل بدء التسجيل عن أنه في مزاج سيئ؛ لأن هناك مشكلة بينه وبين حبيبته.

عمر كمال يكشف حقيقة خطوبتة

وكشف عمر كمال، أنه تفاجأ بأن المذيع بدأ التسجيل وهو يتحدث عن الأمر، فطلب منه أن لا يذيع مثل هذا التسجيل، قائلًا: «كنت بفضفض في مشكلة شخصية لا تهم الجمهور في أي شيئ»، كما أنه تحدث معه عن أنه يتمنى حلها وتعود العلاقة بينه وبين حبيبته كما كانت.

وأكد أنه تفاجأ بأن حديثه مع المذيع تم تسجيله وإذاعته، وهذا لم يكن متفق عليه على الإطلاق؛ لأنه لا يحب الحديث عن أموره الشخصية، هو فقط يحب الظهور للجمهور بأعماله الغنائية.

ارتباط عمر كمال

يذكر أن الفنان عمر كمال كان قد ظهر في أحد اللقاءات على إحدى القنوات العربية، وكشف خلاله عن أنه في يمر بأسوء حالاته، بسبب انفصاله عن حبيبته قبل 48 ساعة من حفله الغنائي في سوريا، وأنهما كانا على علاقة دامت نحو 6 أشهر تقريبا.