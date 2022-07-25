التموين: ضخ 20 ألف كرتونة بيض يومياً بالمجمعات بسعر 65 جنيها

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من اليوم الاثنين 25 يوليو، سعر كرتونة البيض بـ 65 جنيهًا، وذلك بعد ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بناءً على اتفاق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتوفير البيض بسعر مخفض عن السعر في السوق المحلي والسلاسل التجارية الخاصة.

سعر كرتونة البيض في السوق

وتتراوح سعر كرتونة البيض في السوق من 70 إلى 75 جنيهًا، فضلًا عن وصول سعر الكرتونة في بعض السلاسل التجارية الخاصة لـ 80 جنيهًا، فيما جاءت سعر الكرتونة بـ65 جنيهُا في فروع المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين، في حين استقر سعر الكرتونة في منافذ وزارة الزراعة عند 62 جنيهًا.

وشمل اتفاق وزارة التموين واتحاد منتجي الدواجن على ضخ 20 ألف طبق بيض أبيض يوميا للمجمعات الاستهلاكية، إذ يتمّ طرح طبق البيض الأبيض بسعر 65 جنيها في الفروع التابعة للشركة وشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، وجرى الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن على نقل بيض المائدة بواسطة سيارات نقل الاتحاد إلى الفروع الاستهلاكية، وفقا لتصريحات اللواء إيهاب عبدالرحمن رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية خلال جولة تفقدية على المجمعات الاستهلاكية اليوم الاثنين.

وزن كرتونة البيض في المجمعات الاستهلاكية

وجاء وزن كرتونة البيض الذي تم ضخه في فروع المجمعات الاستهلاكية زنة 1800 و1900 جرام للطبق الواحد الذي يحتوي على 30 حبة بيض، إذ يتم توريد عدد 5 سيارات تريلا حمولة السيارة الواحدة 1050 طبق بيض أبيض للمجمعات الاستهلاكية.

وتوفر وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية ما يقرب من 1200 سلعة بسعر مخفض للمواطنين بالسعر الحر للسلعة بأسعار تقل بنسبة من 20% إلى 30% عن أسعار مثيلاتها نفس السلع في الأسواق المحلية.