«التموين»: ضخ البيض في المجمعات الاستهلاكية بتخفيض 13 جنيها للكرتونة

كشف مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح سلعة البيض بسعر مخفض بحوالي 13 جنيهًا في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل إتاحة البيض أمام جميع المواطنين بأسعار تقل عن السوق المحلية بنسبة تتراوح من 20 إلى 30% عن مثيلات أسعار نفس السلع.

سعر كرتونة البيض في المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ طرح وضخ البيض في المجمعات الاستهلاكية سيتمّ بناءً على اتفاق بين وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبين اتحاد منتجي الدواجن، إذ شمل الاتفاق أن يتراوح سعر كرتونة البيض في المجمعات الاستهلاكية من 62 إلى 65 جنيهًا للمواطنين المترددين على الشراء من فروع المجمعات.

وأضاف المصدر أنَّ الضخ الفعلي لسلعة البيض في فروع المجمعات الاستهلاكية من المقرر أن يتمّ غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير، وذلك بناء على الاتفاق المبرم مع اتحاد منتجي الدواجن على سرعة توفير البيض وطرحه في المجمعات.

سعر كرتونة البيض في السوق المحلية

فيما يترواح سعر كرتونة البيض في السوق المحلية من 70 إلى 75 جنيهًا، إذ سيقل سعره في فروع المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين بحوالي 13 جنيهًا في سعر الكرتونة الواحدة خاصة إذا تمّ طرح الكرتونة بسعر 62 جنيهًا.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ما يقرب من 1200 سلعة بالسعر الحر للمواطنين غير الحاملين لبطاقة التموين، فيما تطرح المجمعات السلع التي تشهد تذبذب في سعرها بأسعار مخفضة للمواطنين.