سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 25-7-2022 في مصر

سعر كرتونة وطبق البيض من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر محركات البحث إلكترونيًا، فهي من أهم الأطعمة التي تتواجد على مائدة الإفطار، كما أنّها تدخل في صناعة الكثير من الأطعمة التي يتم تناولها خلال وجبات الغذاء والعشاء.

ويستعرض موقع «الوطن» في التقرير التالي سعر كرتونة البيض، اليوم الإثنين الموافق 25 يوليو، في الأسواق المحلية، وفق شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، وذلك في إطار حرصها على تقديم ما يبحث عنه القراء بشكل يومي.

سعر كرتونة البيض اليوم

وفي تصريحات لجريدة «الوطن»، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ سعر كرتونة البيض مستقر في السوق المحلي منذ مطلع الشهر الحالي، حيث وصل سعر طبق البيض المكون من 30 من البيض الأبيض بسعر يتراوح بين 60 و65 جنيهًا،، بينما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 67 و69 جنيهًا للكرتونة.

وأضاف أنّ سعر طبق البيض الأحمر تراوح بين 65 و70 جنيهًا في المزرعة اليوم، ليصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا تقريبا، بينما جاء سعر طبق كرتونة البيض البلدي من المزرعة للمستهلك بقيمة مالية تتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق المحلية

وفي الأسواق الشعبية والمحلات التجارية، وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن 30 بيضة إلى 76 جنيهًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 74 جنيهًا، بينما يرتفع متوسط سعر طبق البيض البلدي بسعر 80 جنيهًا.

أما في المحلات التجارية، فتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق اليوم بين 75 و95 جنيهًا، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر بين 80 إلى 100 جنيه للكرتونة.

ومن المتوقع أن تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات من البيض في منافذ الاستهلاكية الحكومية بسعر 62 جنيهًا، بسعر أقل من السوق بقيمة 13 جنيهًا.