التموين: انخفاض أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية.. 65 جنيها للكرتونة

شهدت أسعار البيض اليوم انخفاضًا ملحوظًا بعد طرحه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بداية من اليوم الاثنين 25 يوليو، في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، بناءً على اتفاق عقد بين وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية واتحاد منتجي الدواجن لتوريد كميات من البيض وطرحها في المجمعات للمواطنين بسعر أقل من السوق المحلية.

أسعار البيض في التموين

وجاءت أسعار البيض التي طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين المترددين على شراء مستلزماتهم من فروع المجمعات الاستهلاكية عند 65 جنيهًا للكرتونة الواحدة التي تحتوي على 30 حبة بيض، إذ أكّدت وزارة التموين أنَّ سعر كرتونة البيض في المجمعات ينخفض عن سعره في السوق المحلية بحوالي 10 جنيهات، إذ من المقرر أن يستمر طرح البيض في المجمعات الاستهلاكية طوال الفترة الحالية للتسهيل على المواطنين لشراؤه بسعر مخفض.

سعر كرتونة البيض في منافذ الزراعة والسوق المحلية

وتختلف سعر كرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة عن سعر الكرتونة في السوق المحلي، إذ تطرح وزارة الزراعة كرتونة البيض في منافذها بسعر 62 جنيهًا، فيما يتراوح سعر كرتونة البيض في السوق المحلي والسلاسل التجارية الخاصة من 70 إلى 75 جنيهًا.

وقررت وزارة التموين توفير سلعة البيض في المجمعات الاستهلاكية لإتاحتها للمواطنين وتكثيف المعروض من البيض بسعر مخفض أقل من السوق المحلية، فيما تتيح وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية ما يقرب من 1200 سلعة بسعر مخفض للمواطنين دون التقيد بالبطاقة التموينية.