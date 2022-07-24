32 قسما بـ13 كلية في جامعة الأزهر.. اختبار قدرات 2023 شرط للالتحاق بها

أعلنت جامعة الأزهر، قائمة الكليات التي تشترط إجراء اختبار القدرات للعام الدراسي الجديد 2023، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسماء هذه الكليات، التي يصل عددها إلى 35 كلية ومعهد واحد، وإذا تخلف الطالب عن أداء هذه الاختبار، يحرم نفسه من فرضة الالتحاق بهذه الكليات وأقسامها، لذا فالحرص على القدرات خطوة أساسية للتمكن من الالتحاق بها.

كليات تتطلب اختبار قدرات

جاءت كليات الترجمة، على رأس قائمة الكليات التي يشترط الالتحاق بها إجراء اختبار القدرات، بكل أقسامها، وهي:

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة تخصص عام.

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية.

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسالمية باللغة الألمانية.

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسالمية باللغة الفرنسية.

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسالمية باللغة الأوردية.

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسالمية لغات أفريقية.

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزي.

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها.

بالإضافة إلى كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا التخصص العام، وأيضا كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة تخصص عام.

كما ضمت قائمة الكليات والتخصصات التي تشترط أداء اختبار قدرات للإلتحاق بها، أحد المعاهد الأزهرية، وهو معهد التمريض للبنات بالقاهرة.

تخصصات كلية التربية التي تطلب اختبار قدرات

وضمت القائمة أيضا كليات التربية للبنين والبنات بكافة تخصصاتها المختلفة، فتضمنت القائمة كلية التربية بنات وبنين في أسيوط والقاهرة، فضلا عن كليات التربية بنين بالقاهرة، تحديدا التخصصات التالية:

- كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة

- شعبة التربية الفنية

- شعبة التعليم الأساسي

- شعبة التربية الخاصة

- شعبة المكتبات والمعلومات والتكنولوجيا التعليم

- شعبة الخدمة الاجتماعية

أما بالنسبة لكلية التربية بنين تفهنا الأشراف بالدهقلية، فالتخصصات التي تتطلب إجراء امتحان قدرات هم:

- التخصص العام

- شعبة التعليم الأساسي

- شعبة التربية الخاصة

- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم

- شعبة الخدمة الاجتماعية

كليات البنات تتطلب اختبار قدرات

وجاء ضمن القائمة أيضا كلية التربية بنين بأسيوط في شعبة التربية الخاصة، أما عن كليات التربية بنات التي تشطرت اختبارات قدرات هي:

- كلية التربية بنات بالقاهرة

- كلية التربية الرياضية للبنات

- كلية التربية بنات بأسيوط (قسمي رياض أطفال والتربية الخاصة)

- كلية التمريض للبنات بالقاهرة

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات 2023

كما أشارت جامعة الأزهر خطوات التسجيل لاختبارات القدرات للطلاب، ويتم ذلك من خلال الدخول على منصة التقديم لاختبارات القدرات، وللدخول للمنصة اضغط هنــــا

عند الدخول ستظهر للشاشة فيها خانات على الطالب ملئها بالبيانات المطلوبة وهي الرقم القومي الخاص بالطالب ورقم جلوسه، ولاتمام عملية التسجيل لابد أن يكون الطالب قد سدد رسوم الاختبار والمصروفات الدراسية، وإذا لم يكن قد قام بتسديدها بعد، فيتوجه لمكينة فوري من أجل تسديدها.

بعد ذلك على الطالب الضغط على خانة بحث، وستظهر له استمارة أخرى الكليات والتخصصات التي تستدعي أداء اختبار قدرات للالتحاق بها، وعلى الطالب اختيار الكلية والتخصص وستظهر له مواعيد وأماكن أداء الاختبار، والخطوة الأخيرة عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل هي أن يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها ومواعيد وأماكن أداء هذه االختبارات.