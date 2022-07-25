السيسي: مصر تدعم جهود الصومال لتعزيز السلم والأمن والقضاء على الإرهاب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه «تبادل الرؤى مع الرئيس الصومالي حول مجمل الأوضاع الإقليمية بمنطقة القرن الأفريقي، التي حظيت بأولوية كبيرة خلال مناقشتنا اليوم»، مضيفًا «اتفقت الإرادة السياسية على العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية لقارتنا، إضافة لتكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال فيما يخص أمن البحر الأحمر».

تأكّيد مسؤولية الدول المشاطئة عن صياغة كل سياسات الممر المائي

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، «أعدنا تأكّيد مسؤولية الدول المشاطئة عن صياغة كل السياسات الخاصة بذلك الممر المائي بالغ الحيوية من منظوره المتكامل».

العلاقات المصرية الصومالية تميزت بتعدد الروافد

وأوضح رئيس الجمهورية، أنَّ العلاقات المصرية الصومالية تميزت بتعدد الروافد في إطار المصالح المشتركة، إذ تؤكّد مصر دومًا دعمها للجهود الصومالية لتعزيز السلم والأمن في الصومال والقضاء على الإرهاب، سعيًا لتحقيق التنمية المنشودة في هذا البلد الشقيق ومن أجل تخطي التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو مستقبل أفضل يفضي لعودة الصومال ليتبوأ موقعه كعضو فاعل مؤثر في منطقة القرن الأفريقي وعلى المستويين العربي والقاري.

وأضاف الرئيس السيسي أنَّ المباحثات المصرية الصومالية أكّدت الحرص المتبادل على دفع التعاون الثنائي بين مصر والصومال تحقيقًا للمصالح المشترك، متمنيا للشعب الصومالي الشقيق مزيدًا من التقدم والاستقرار.