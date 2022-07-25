كيف أحمي نفسي من جدري القرود؟.. موقع أمريكي يجيب

أعد موقع «دبليو إيه بي إيه» الأمريكي تقريرًا عن طرق الحماية من فيروس جدري القرود، خاصة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأول، حالة طوارئ صحية عالمية لمواجهته، وسط مخاوف من تحوله إلى وباء، وإن كانت تلك المخاوف لا تزال محدودة.

وتنصح منظمة الصحة العالمية الأشخاص بعزل أنفسهم لمدة ثلاثة أسابيع من الوقت الذي يعتقدون أنهم قد تعرضوا فيه للإصابة والحد من الاتصال بالآخرين أثناء انتظار نتائج الاختبار.

توصيات مركز السيطرة على الأمراض للوقاية من فيروس جدري القرود

ووفق الموقع، يمكن أن ينتشر جدري القرود من خلال ملامسة الجلد للجلد، ولهذا ينصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأشخاص بتوخي الحذر في المواقف التي لا يستطيع فيها المرء الحفاظ على بعض الإحساس بالمساحة الشخصية ويكون الاصطدام بالآخرين أمرًا سيئًا، مثل الحفلات والنوادي المزدحمة وهنا تزداد المخاطر.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باحتواء العناصر التي يحتمل أن تكون ملوثة مثل الفراش والملابس والمناشف حتى يتوفر لديك الوقت لغسل الملابس.

التأكد من غسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون

ودعا المركز، إلى التأكد من غسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون في أثناء تنظيف جميع مواد التنظيف والتخلص منها عند الانتهاء، كما أن هناك طريقة أخرى للحفاظ على سلامتك أنت وأحبائك وهي البقاء على اطلاع دائم على انتشار الفيروس في منطقتك من خلال خرائط المراكز الطبية التي تتعقب انتشار الفيروس.

نصائح للحوامل بشأن الإصابة بجدري القرود

تنصح الحوامل اللاتي على وشك الولادة بإجراء ولادة قيصرية للتخفيف من مخاطر نقل جدري القرود إلى الأطفال حديثي الولادة، وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تقارير عن الولادة المبكرة وفقدان الحمل والإملاص بسبب الفيروس.

وسواء كنت تعاني من الأعراض بشكل نشط أو كنت تعتقد أنك على اتصال مع ناقل محتمل للفيروس، فإن الخطوة الأولى هي عزل نفسك لمنع انتشار الفيروس، بعد ذلك، تواصل مع مقدم الرعاية الصحية الذي سيحدد ما إذا كان يجب إجراء الاختبار.