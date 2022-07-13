يبحث الكثير من الراغبين في التقديم في مسابقة المعلمين عبر مؤشر البحث جوجل، على رابط تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم، التي فتح باب التقديم لها يوم 2 يوليو وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

رابط تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنَّ التقديم للمسابقة علي بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على هذا الرابط، للتعاقد مع عدد 30 ألف معلم مساعد كمرحلة أولى لتلبية لاحتياجات تطوير قطاع التعليم.

وأوضحت وزارة التعليم، أنَّ إجمالي الوظائف المخصصة لمرحلة رياض الأطفال في المرحلة الأولي 15 ألفًا و187 وظيفة، فيما يبلغ إجمالي وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفًا و813 وظيفة.

شروط التقديم لمسابقة المعلمين لمرحلة رياض الأطفال

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية شروط التقديم لـ مسابقة المعلمين لمرحلة رياض الأطفال وهي كالتالي:-

- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وحسن السمعة ومحمود السيرة.

- ألا يزيد سن المتقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم على 35 عامًا.

- ألا يقل التقدير العام للمتقدم للمسابقة عن (جيد).

- اجتياز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة.

- كشف الطبي وتحليل مخدرات لمن اجتازوا الامتحانات من المتقدمين.

- الالتزام بالتقديم في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المؤهلات المطلوبة للمتقدمين لمرحلة رياض الأطفال

- خريج كلية تربية رياض أطفال حاصل على دبلوم مهني بعد الدرجة الجامعية.

- خريج كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال/ طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية حاصل على دبلوم مهني بعد الدرجة الجامعية الأولى.