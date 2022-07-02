بوابة الوظائف الحكومية.. رابط التقديم لـ مسابقة 30 ألف معلم

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد، في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، عبر بوابة الوظائف الحكومية، إذ ستتم مسابقة المعلمين على مرحلتين.

رابط التقديم لوظائف مسابقة 30 ألف معلم مساعد

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هذا الرابط، للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم مساعد، حيث تم فتح باب التقديم منذ قليل، ويستمر حتى 24 يوليو الجاري، حيث تم الانتهاء من إعداد 11 ألف سؤال للمتقدمين لاختبارات مسابقة المعلمين من بنوك الأسئلة.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مسابقة 30 ألف معلم سوف تجري على مرحلتين، المرحلة الأولى ستشهد تعيين 15 ألفا و187 معلما لرياض الأطفال، ولا يحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية من التقديم في هذه المرحلة؛ لأنها تستهدف معلمي رياض الأطفال، مؤكدة أنّ المرحلة الثانية ستشهد تعيين 14 ألفا و813 معلمًا في مسابقة المعلمين، ويحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية من التقديم في هذه المرحلة لأنها تستهدف معلمي المادة.

امتحان مسابقة 30 ألف معلم يتضمن 5 محاور

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ امتحان مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد، الذى سيخضع له المتقدمون للتعيين، يتضمن 5 محاور، وهي «الكفايات السلوكية - اللغة العربية - إحدى اللغات الأجنبية التى يذكر المتقدم أنه يجيدها - الحاسب الآلى - المعلومات العامة»، موضحا أنّه تم إعداد 11 ألف سؤالاً للمتقدمين لاختبارات مسابقة المعلمين، حيث سيتم تعيين الفائزين، تزامنا مع العام المالي 2022-2023.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

1- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

2- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

3- أن يكون حسن السمعة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبار.

6- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

7- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

9- أن يجتاز التدريب المقرر.

10- يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

11- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

12- سداد مبلغ 22 جنيها عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة»، التي تعمل بنظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120/0 حصيلة يوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع الحكومية.