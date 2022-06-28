فتح باب التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. السبت المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم، يوم السبت المقبل الموافق 2 يوليو ويستمر التقديم حتى 24 من نفس الشهر، مشيرة إلى أن مسابقة المعلمين ستكون على مرحلتين، المرحلة الأولى ستشهد تعيين 15 ألفا و187 معلما لرياض الأطفال.

24 يوليو المقبل آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد، ستكون يوم 24 يوليو المقبل، مشيرا إلى تعيين 14 ألفا و813 معلما في المرحلة الثانية من مسابقة المعلمين، ويكونوا معلمين فصل أو المادة، موضحا أنه لا يحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية من التقديم في المرحلة الأولى، ويحق لهم التقديم في المرحلة الثانية.

إعداد 11 ألف سؤال للمتقدمين في مسابقة التربية والتعليم 2022

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم إعداد 11 ألف سؤال للمتقدمين لاختبارات مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد من بنوك الأسئلة، لافتا إلى تعيين الفائزين في مسابقة المعلمين، تزامنا مع العام المالي 2022-2023، موضحا أن الهدف من المسابقة سد العجز في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وبمختلف المراحل التعليمية، وأن امتحان المسابقة، الذى سيخضع له المتقدمون للتعيين في مسابقة التربية والتعليم، يتضمن 5 محاور، وهي «الكفايات السلوكية - اللغة العربية - إحدى اللغات الأجنبية التى يذكر المتقدم أنه يجيدها - الحاسب الآلى - المعلومات العامة».

شروط مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

1- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

2- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

3- أن يكون حسن السمعة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبار.

6- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

7- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

9- أن يجتاز التدريب المقرر.

10- يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

11- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

12- سداد مبلغ 22 جنيها عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة»، التي تعمل بنظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120/0 حصيلة يوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع الحكومية.