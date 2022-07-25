دفن جثمان عجوز سقط من أعلى بناية سكنية في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بدفن جثمان عجوز وتسليمه إلي ذويه بعد انتهاء التحقيقات في وفاته بعد سقوطه من شرفة بناية سكنية بدائرة قسم أول الإسماعيلية.

وكانت قد انتدبت جهات التحقيق مفتش الصحة لمعاينة الجثمان في مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

التحفظ علي الجثمان

وكانت قد تحفظت الشرطة على الجثمان بعد إبلاغ الأهالي وجود شخص متوفي بطريقة غريبة على إحدى السيارات أمام مدرسة طه حسين الابتدائية في منطقة محمد علي.

وشكلت المباحث الجنائية فريق بحث بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي مدير مباحث الإسماعيلية والمقدم أنور القاضي رئيس مباحث قسم أول لكشف تفاصيل الواقعة والتعرف على هوية المتوفي.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية أن المتوفي سقط من شرفة إحدى المنازل على إحدى السيارات مما تسبب في وفاته في الحال ونجحت المباحث في التعرف على هويته.

دفن جثمان غريق في ترعة الإسماعيلية

ومن ناحة أخرى، أمرت جهات التحيق بدفن جثمان شاب في الثلاثينيات من العمر عثر عليه غريقاً في ترعة الإسماعيلية قرب منطقة كيلو 11 التابعة لدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية على أن المتوفي نزل للسباحة في الترعة بمدخل مدينة الإسماعيلية وجرفه التيار مما تسبب في وفاته باسفسكيا الغرق دون وجود شبهة جنائية في الحادث.

وانتدبت جهات التحقيق مفتش الصحة لمعاينة ومناظرة الجثمان في مشرحة مستشفى الحميات للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في وفاته وتسليمه لذويه لدفنه.