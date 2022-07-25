مدبولي يوجّه بالإسراع في تنفيذ تطوير سور مجرى العيون: منطقة تاريخية ووجهة سياحية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين.

تطوير سور مجرى العيون

وخلال الزيارة، أكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع، خاصة إنهاء أعمال التنسيق العام بالموقع، مع الالتزام بالنسق المعماري المخطط له، بالنظر لكونه يرتقي بمنطقة ذات أهمية تاريخية، ضمن خطة الدولة للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة القاهرة، وقيمتها كوجهة سياحية وثقافية مميزة.

ووجّه رئيس الوزراء بطلاء واجهات مدرسة مجاورة للمشروع على غرار النسق المعماري للمشروع، بما يحقق التجانس بين المشروع والوسط المحيط له على نحو جمالي.

واستمع مدبولي، إلى شرح حول الموقف التنفيذي للمشروع، كما أجرى جولة للوقوف على سير العمل بمكونات المشروع المختلفة، بدأها بمتابعة أعمال تنفيذ العمارات، حيث تفقد أعمال تشطيب واجهات العمارات، وزار عددا من الوحدات التي تم تشطيبها، وأثنى على تصميم الوحدات وجودة التشطيب، كما تعرف على موقف أعمال تنفيذ المرافق، وتنسيق الموقع العام.

وخلال التفقد، أوضح وزير الإسكان أنّ المشروع يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، على مساحة إجمالية تصل إلى 95 فدانا، وتضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، بمتوسط مساحة للوحدة يصل إلى 150 مترا، مضيفا أنّه جرى الانتهاء من تشطيب واجهات نحو 73 عمارة ضمن المشروع حتى الآن.

تنفيذ المول التجاري الترفيهي بنسبة 90%

وشملت جولة رئيس الوزراء ومرافقيه بمنطقة تطوير منطقة سور مجرى العيون، تفقد أعمال تنفيذ المول التجاري الإداري الترفيهي، ضمن المشروع، ووجّه بسرعة انهاء تنفيذ المول، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنّ معدل تنفيذ المول يبلغ 90% للخرسانات، ويتم استكمال التشطيبات، ويقام من 4 أدوار على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة المختلفة، وجراجا يسع 1355 سيارة، إضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول، بما يخدم قاطني المشروع وزواره مستقبلا.

مشروع بيت الوطن

وخلال الجولة، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّه جرى بالفعل طرح عمارة ضمن العمارات الموجودة في نطاق المشروع، للمصريين في الخارج، في إطار مشروع «بيت الوطن»، وتم حجزها بالكامل، بإقبال كبير، مضيفأً أنه تم طرح عمارة ثانية بنفس المشروع، وتم حجزها بالكامل أيضا، بما يعكس الاهتمام بالسكن بهذه المنطقة، التي يخطط لأن تكون مقصدا سياحيا وحضاريا فريدا.

تسكين نحو 1660 أسرة في أرض الخيالة

وتفقد رئيس الوزراء أعمال الإزالات التي تتم لعدد من المناطق في محيط مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ووجّه بسرعة إنهاء أعمال الإزالات، كما استمع إلى شرح من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الذي أكد أنّ هناك 3 مناطق عشوائية هي: السكر والليمون، والجيارة، وحوش النخيل، يتم إزالتها حاليا، وسيتم الانتهاء من ذلك خلال نحو 15 يوما، مضيفا: هدفنا تسكين نحو 1660 أسرة في مشروع أرض الخيالة الذي تم تطويره، استكمالا لجهود الدولة في تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة والارتقاء بحياة ساكنيها.